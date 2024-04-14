Прометей повторно обыграл рижский ВЭФ и вышел в финал ЛЭБЛ

Переломной и ключевой стала третья четверть поединка

Прометей одержал вторую подряд победу над рижским ВЭФ в полуфинальной серии плей-офф Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 87:66.

Рижане намеревались дать бой фавориту, особенно на фоне непростой победы, которую украинская команда одержала в первой встрече (76:66).

Хозяева сильно провели первую половину встречи, заслуженно выиграв стартовую четверть. Далее ВЭФ сумел увеличить преимущество до +9 очков, но Прометею удалось сократить отрыв и отправиться на большой перерыв при счете 32:35 не в свою пользу.

В третьей четверти команде Ронена Гинзбурга удался мощный рывок. Фактически тогда и был закрыт вопрос о победителе — гости обеспечили себе двузначный гандикап, и в оставшееся время лишь упрочили преимущество, доведя его до 20 очков.

Прометей стал первым финалистом ЛЭБЛ-2023/24. Его соперник по финалу определится в интернациональном противостоянии Калев/Крамо (Эстония) — Вентспилс (Латвия).

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

ВЭФ — Прометей — 66:87 (19:15, 16:17, 7:25, 24:30)

Прометей: Ткаченко (15), Одиасе (13 + 7 подборов), Марч (13 + 3 перехвата), Клавелл (13), Кеннеди (12), Санон (9 + 4 передачи), Сидоров (8), Бобров (4)

Счет в серии — 0:2

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