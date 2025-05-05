Невероятный исторический камбэк произошел в матче НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виннипег Джетс

В седьмой игре первого раунда плей-офф «Виннипег Джетс» переиграл в овертайме «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:3 и выиграл серию в целом (4-3).

Интересен тот факт, что «Виннипег» проигрывал с разницей в две шайбы за 1 минуту и 55 секунд до конца третьего периода. Хозяева смогли сравнять счет в матче за 3 секунды до финальной сирены, а в овертайме забросили победную шайбу.

Коул Перфетти забросил самую позднюю шайбу в седьмых играх плей-офф в истории, которая перевела игру в овертайм.

Предыдущий рекорд принадлежал Мэтту Куку, который сравнял счет за 6 секунд до конца третьего периода в седьмом матче четвертьфинала Конференции за «Ванкувер Кэнакс» в 2004 году.

59:57 – Коул Перфетти, 2025

59:54 – Мэтт Кук, 2004

«Виннипег Джетс» стал лишь четвертой командой в истории НХЛ, которая победила в матче плей-офф, имея отставание в 2 шайбы за 2 минуты до конца третьего периода.

1977, «Филадельфия Флайерс»

1993, «Квебек Нордикс»

2013, «Бостон Брюинс»

2025, «Виннипег Джетс»

В следующем раунде плей-офф «Виннипег Джетс» встретится с «Даллас Старз».

sport.ua