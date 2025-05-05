Каспер Рууд – после дебютного титула на “Мастерсе”: “Я чувствую смесь облегчения, счастья и искренней радости”

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал свою победу над британцем Джеком Дрэйпером в финале “Мастерса” в Мадриде



«Я очень терпеливый человек, мой теннис очень выдержанный. Но в последних нескольких финалах я проигрывал из-за того, что слишком находился в защите. И я решил, что в этом матче я буду агрессивным и решительным, особенно играя против такого соперника, как Дрэйпер. Сейчас я чувствую смесь облегчения, счастья и искренней радости. По опыту последних лет я знаю, насколько сложно хорошо выступать на важнейших турнирах, и мне никогда не удавалось дойти до конца и быть победителем, но сегодня я сделал это здесь, в Мадриде. Конечно, я чрезвычайно счастлив и горжусь тем, что смог оставаться сосредоточенным на протяжении всего турнира. После проигрыша во втором сете и когда инициатива перешла к нему, я смог заново собраться. Я особенно доволен этим последним матчем и горжусь тем, что смог довести его до победы.

В Барселоне все прошло не так хорошо, как я надеялся. Но я проиграл там Хольгеру Руне, который выиграл в итоге этот турнир. Он играл невероятно хорошо. Так что все было нормально. Я не был слишком строг к себе после этого поражения. Я понимал, что не был достаточно хорош в тот день. Я приехал сюда и имел возможность потренироваться за несколько дней до старта, так что, думаю, это было хорошо. С первого матча в Мадриде я чувствовал себя очень комфортно на корте, хорошо чувствовал мяч, обыграл много хороших теннисистов и завершил турнир одним из лучших матчей года. Я очень рад, что смог вернуться на этот уровень и положительно изменить развитие событий для себя в этом сезоне, поэтому, надеюсь, что продолжу этот прогресс и в дальнейшем».



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