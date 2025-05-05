Хорнер: Расстановка сил меняется в зависимости от трассы

В Майами Макс Ферстаппен сорок секунд проиграл на финише победителю гонки Оскару Пиастри. Комментируя итоги уик-энда, руководитель Red Bull Racing сохранял спокойствие и говорил, что такое отставание связано с особенностями трассы.

Кристиан Хорнер: «В гонке у нас возникли проблемы с тормозами, работой которых Макс был недоволен. Думаю, это усугубило или способствовало возникновение трудностей. Наши гонщики говорили, что машина словно немела, как только шины начинали перегреваться, так что нам есть о чём поразмыслить после гонки.

У McLaren получается лучше контролировать температуру, и на трассах такого типа, как в Майами, у них всё было под контролем. Но расстановка сил меняется от трассы к трассе. Например, в Джидде у нас была скорость, чтобы опередить McLaren.

Гонка в Майами показала их преимущество – они смогли вывести машину в рабочий диапазон, в котором она оказалась невероятно эффективной. Конечно, если смотреть только на скорость, то кажется, что они серьёзно прибавили, но мы уже видели, как быстро меняется расстановка сил в зависимости от трассы.

Мы знаем области, в которых должны прибавить, и они точно такие же, какие были, когда мы приехали в Майами.

Не думаю, что можно говорить о каком-то моменте озарения, ведь в Джидде темп нашей машины и износ шин были лучше или, по крайней мере, не хуже, чем у McLaren. Две недели спустя в Майами они не привезли машину другой спецификации, но поехали быстрее, так что всё дело в особенностях трассы. Проблемы с тормозами просто усугубили наши проблемы на этом этапе.

Теперь мы возвращаемся в Европу на трассы другого типа. Очевидно, что McLaren сейчас лидеры, поэтому опередить их в следующих гонках будет нелегко».

Источник