Лео Турини: В Абу-Даби Ferrari поможет только ещё одно чудо

Лео Турини, более чем авторитетный итальянский журналист, известен своими тесными связями с Ferrari, а также славится неисправимым оптимизмом. После вчерашнего Гран При Катара он предпринял свою попытку анализа довольно удивительной ситуации, в которой его любимая команда оказалась перед финалом сезона.

Мог ли кто-нибудь представить это в феврале? Однако всё так и есть: впервые за 12 лет Ferrari будет бороться за победу в Кубке конструкторов в последней гонке сезона. Такого не было с 2012 года, ещё со времён, когда президентом компании был Лука ди Монтедземоло. Тогда на залитом дождём асфальте трассы в Бразилии Фернандо Алонсо сражался за титул с Себастьяном Феттелем.

Те, кому чужд пессимизм, со мной согласятся: уже это можно считать важным результатом, который вполне корректно отражает характер сезона, а его Скудерия провела более чем достойно.

Плохая новость в том, что команда McLaren в Катаре была сильнее Ferrari. У машин цвета папайи остаётся вполне заметное преимущество в скорости, и в следующее воскресенье нам поможет только настоящее чудо – я бы сказал, ещё одно чудо! Но если Скудерии вопреки всему удастся опередить соперников, это будет настоящая сенсация. В любом случае команда уже претендует на победу в чемпионате, и это заслуга Фредерика Вассёра и его окружения.

Надо подчеркнуть, что посреди дюн катарских пустынь Леклер действовал исключительно здорово. Он вновь продемонстрировал свои лучшие качества – если честно, я не могу понять, как можно в нём сомневаться.

С одной стороны, этот мир прекрасен своим многообразием, вот только жаль, что некоторые из звучащих мнений всё здорово портят.

А вот Карлосу Сайнсу просто не повезло. Обстоятельства были против него, начиная с прокола шины, заканчивая заминкой на пит-стопе. Полагаю, его машина, налетев на валявшиеся на трассе обломки, получила какие-то повреждения – вероятно, этим объясняется, почему под конец он так и не смог обогнать Alpine Пьера Гасли. По крайней мере, я так думаю.

После всего сказанного не стану обходить стороной главную тему дня: суровый штраф (10-секундный Stop&Go), выписанный Ландо Норрису за нарушение правила жёлтых флагов.

У сторонников теории заговоров, как всегда, наготове объяснение: в FIA хотели, чтобы борьба за Кубок конструкторов продолжалась до последнего этапа сезона. Что ж, очень хорошо.

К сожалению, эти конспирологи обычно упускают из виду куда более серьёзные обстоятельства. Впрочем, не буду пытаться их переубедить, а просто позволю себе привести два соображения.

Первое продиктовано здравым смыслом: если кто-то не сбросил скорость под жёлтыми флагами, это всегда считается очень серьёзным нарушением правил.

Второе связано с воспоминаниями о событиях Гран При Японии 1997 года. Тогда в Сузуке Жак Вильнёв, лидер личного зачёта, был дисквалифицирован за то, что нарушил правило жёлтых флагов во время пятничной тренировки! Потом канадец всё равно выиграл титул, одолев Михаэля Шумахера, но я привёл этот пример лишь для того, чтобы подчеркнуть: в подобных вердиктах нет ничего скандального.

Боюсь, что сейчас, как и в 1997-м, Ferrari не суждено стать чемпионом. Тем не менее, вдумайтесь: перед финалом сезона команда остаётся претендентом на победу в Кубке конструкторов! Мы уже от такого отвыкли.

P.S. Вкратце подведу остальные итоги. Макс Ферстаппен победил в поистине королевском стиле. Сенсационный успех команды Sauber, которой теперь руководит Маттиа Бинотто. При этом Гуаньюй Чжоу в ходе радиообмена со своим инженером воспроизвёл легендарную реплику Кими Райкконена: «Оставьте меня в покое!»

Льюис Хэмилтон был совершенно не заметен, не был похож на самого себя – но ничего, он отыграется, когда перейдёт в Ferrari. Впрочем, как однажды афиняне сказали апостолу Павлу: «Об этом послушаем тебя в другое время».

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