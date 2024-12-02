“Празднуй и наслаждайся моментом!”. Надаль, Федерер, Алькарас и Монфис поздравили дель Потро с завершением карьеры

Хуан Мартин дель Потро попрощался с теннисом, сыграв показательный матч против Новака Джоковича в Буэнос-Айресе.



«Как и все на этом стадионе, я чувствую себя сегодня очень эмоционально, – сказал Новак после игры, – Я благодарен, что смог сыграть со своим другом, с великим человеком и великим теннисистом, а также с великим соперником. Это особенный день и для меня также. Я не знаю такого человека, который бы не любил Хуана Мартина. Все его очень любят. Я родом из страны, где есть такие культурные ценности, определяющие человека и по поведению, и по профессионализму, но что всегда важнее – уважению и жизни, которая чувствуется в глазах, сердце и душе. Хуан Мартин – пример для всех нас. Его самая большая победа в жизни – это то, что он прекрасный человек».

Свои пожелания Хуану Мартину дель Потро известные теннисисты высказали в специальном видео, которое показали на стадионе.

Карлос Алькарас: «У тебя была замечательная, необыкновенная карьера! Я с удовольствием следил за твоей игрой. Мне не посчастливилось разделить с тобой раздевалку, но было честью видеть, как ты играешь и как борешься. Ты отдал все, чтобы снова вернуться к теннису. Эта храбрость, эта преданность и борьба вызывают настоящее восхищение!».

Роджер Федерер: «Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо. Я знаю, что для тебя это особенный момент. Ты особенный человек и уникальный игрок для теннисного мира. Я надеюсь, что сегодня ты празднуешь, ты не должен грустить. Я думаю, что лучшее в твоей жизни еще впереди. Надеюсь, что вся Аргентина сейчас отдает тебе дань уважения, что этот матч с Новаком стал для тебя особенным. Я бы хотел быть там с тобой. Хочу, чтобы ты знал, что я думаю о тебе. Встречаться с тобой на корте – это было абсолютной честью и настоящим испытанием, но и также удовольствием от совместного времени. Я желаю тебе всего наилучшего! Надеюсь, что скоро увидимся! Наслаждайся моментом!».

Гаэль Монфис: «Я желаю тебе счастливой «пенсии» и только самого лучшего в следующей главе твоей жизни! У тебя самый мощный форхенд, который я когда-либо видел. Было большой честью играть с тобой!».

Рафаэль Надаль: «Я знаю, что эти годы были сложными для тебя. Я хотел бы поздравить тебя с невероятной карьерой. Конечно, было то, с чем тебе не повезло, но ты все равно осуществил свою детскую мечту на полную. Я всегда помню о тебе, потому что знаю, через что ты прошел. Сегодня день, когда надо быть счастливым, праздновать, потому что у тебя была замечательная карьера. Я просто желаю тебе всего наилучшего в твоей новой жизни. Я уверен, что теперь, когда мы оба завершили карьеры, наши пути еще где-то пересекутся».

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