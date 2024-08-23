Уинстон-Сейлем. Гоффен впервые с 2022 года вышел в 1/2 финала, Карреньо Буста остановил “квалифаера”

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в США

Уинстон-Сейлем, США • 18-24 августа • хард • $867,750

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Давид Гоффен (Бельгия) – Ринки Хиджиката (Австралия, 16) 6:1, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия, 10) – Павел Котов (-, 15) 6:3, 7:5

Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) – Лёрнер Тьен (США, Q) 6:4, 6:2

Алекс Микельсен (США, 11) – Кристофер Юбэнкс (США, WC) 7:5, 6:7(6), 7:6(5)

Давид Гоффен впервые с апреля 2022 года сыграет в полуфинале турнира ATP. Соперником бельгийца будет Лоренцо Сонего, которому он проиграл в апреле в квалификации “Мастерса” в Монте-Карло. Для итальянского теннисиста это также будет первый полуфинал в сезоне. В последний раз он играл на этой стадии в июле прошлого года в Умаге.

Пабло Карреньо Буста не выходил в полуфинал турнира ATP с августа 2022 года, когда сыграл на этой стадии на “Мастерсе” в Монреале. Напомним, что испанский теннисист не выходил на корт почти полтора года из-за травмы плеча и последующей операции и вернулся в Тур в мае этого года.

Алекс Микельсен проведёт третий полуфинал на уровне ATP и первый на хардовом покрытии. Предыдущие два были на травяных кортах Ньюпорта, где он дважды подряд играл в финале.

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