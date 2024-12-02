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Футбол

Примера. Севилья — Осасуна 1:1. Справедливо

Результат по игре

Примера. Севилья — Осасуна 1:1. Справедливо

Фото: x.com/SevillaFC

    • "Севилья" не победила "Осасуну". Хозяева больше атаковали позиционно, но без особого проку.

    Сложно победить, когда твой основной нападающий Ромеро забил 0 голов в сезоне, а его визави из Памплоны Будимир — уже 9.

    Эту разницу Анте сегодня еще раз подчеркнул. Ему хватило одного качественного навеса от Аресо, чтобы головой открыть счет. "Севилья", в свою очередь, создала 4-5 шансов, прежде чем Лукебакьо таки превратил в гол идеальный лонгбол от Сауля.

    В остальном пробовали забить сегодня Сарагоса, Соу, Баде, но либо вратари спасали, либо удары летели мимо.

    В таблице у "Севильи" теперь 19 очков, это 11-е место. Не так и плохо с учетом финансовых проблем клуба. "Осасуна", в свою очередь, идет 7-й с 23 баллами и даже мечтает о еврокубках.

    15-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

    "Севилья" – "Осасуна" – 1:1

    Голы: Лукебакьо, 72 — Будимир, 69

    "Севилья": Альваро — Кармона (Навас, 86), Баде, Салас, Педроса (Сусо, 64) — Соу (Хуанлу, 75), Гудель, Локонга (Агуме, 86) — Лукебакьо, Ромеро, Пеке (Сауль, 64)

    "Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус (Эррандо, 83) — Монкайола, Муньос (Ибаньес, 70), Орос — Рубен Гарсия (Бретонес, 70), Будимир, Сарагоса (Арнаис, 77, Пенья, 83)

    Предупреждения: Соу, 50 — Катена, 80

    www.ua-football.com

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