Примера. Севилья — Осасуна 1:1. Справедливо

Результат по игре

Фото: x.com/SevillaFC

"Севилья" не победила "Осасуну". Хозяева больше атаковали позиционно, но без особого проку.

Сложно победить, когда твой основной нападающий Ромеро забил 0 голов в сезоне, а его визави из Памплоны Будимир — уже 9.

Эту разницу Анте сегодня еще раз подчеркнул. Ему хватило одного качественного навеса от Аресо, чтобы головой открыть счет. "Севилья", в свою очередь, создала 4-5 шансов, прежде чем Лукебакьо таки превратил в гол идеальный лонгбол от Сауля.

В остальном пробовали забить сегодня Сарагоса, Соу, Баде, но либо вратари спасали, либо удары летели мимо.

В таблице у "Севильи" теперь 19 очков, это 11-е место. Не так и плохо с учетом финансовых проблем клуба. "Осасуна", в свою очередь, идет 7-й с 23 баллами и даже мечтает о еврокубках.

15-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" – "Осасуна" – 1:1

Голы: Лукебакьо, 72 — Будимир, 69

"Севилья": Альваро — Кармона (Навас, 86), Баде, Салас, Педроса (Сусо, 64) — Соу (Хуанлу, 75), Гудель, Локонга (Агуме, 86) — Лукебакьо, Ромеро, Пеке (Сауль, 64)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус (Эррандо, 83) — Монкайола, Муньос (Ибаньес, 70), Орос — Рубен Гарсия (Бретонес, 70), Будимир, Сарагоса (Арнаис, 77, Пенья, 83)

Предупреждения: Соу, 50 — Катена, 80

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