Валенсия с Яремчуком одолела Хетафе, Атлетико уступил Кадису: результаты матчей 28 тура Ла Лиги

Украинец отыграл 71 минуту во встрече с Хетафе

Сегодня, 9 марта, в 27 туре испанской Ла Лиги состоялось 2 матча.

Чемпионат Испании — Ла Лига 28 тур, 9 марта

Валенсия — Хетафе 1:0 (1:0 )

Гол: 1:0 — 40 Дуро

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на 71 минуте игры. Результативными действиями не отличился.

Кадис — Атлетико 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 24 Хуанми , 2:0 — 64 Хуанми

Сегодня в Ла Лиге состоится еще два матча:

19:30. Гранада — Реал Сосьедад

22:00. Жирона — Осасуна

Накануне Барселона обыграла Мальорку. Напоминаем, в 27 туре гол Яремчука помог Валенсии сыграть вничью с Реалом Лунина. В то время как Жирона с Довбиком и Цыганковым проиграла Мальорке.

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