Валенсия с Яремчуком одолела Хетафе, Атлетико уступил Кадису: результаты матчей 28 тура Ла Лиги

Украинец отыграл 71 минуту во встрече с Хетафе
Сегодня, 9 марта, в 27 туре испанской Ла Лиги состоялось 2 матча.
Чемпионат Испании — Ла Лига 28 тур, 9 марта
Валенсия — Хетафе 1:0 (1:0 )
Гол: 1:0 — 40 Дуро
Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на 71 минуте игры. Результативными действиями не отличился.
Кадис — Атлетико 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 24 Хуанми , 2:0 — 64 Хуанми
Сегодня в Ла Лиге состоится еще два матча:
19:30. Гранада — Реал Сосьедад
22:00. Жирона — Осасуна
Накануне Барселона обыграла Мальорку. Напоминаем, в 27 туре гол Яремчука помог Валенсии сыграть вничью с Реалом Лунина. В то время как Жирона с Довбиком и Цыганковым проиграла Мальорке.