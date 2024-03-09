Фредерик Вассёр: В гонке Берману придётся сложнее

Перед стартом Гран При Саудовской Аравии Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, похвально отозвался о работе Оливера Бермана, в последний момент заменившего Карлоса Сайнса за рулём второй машины Скудерии…

Фредерик Вассёр: «Оливер вчера очень здорово справился с делом, хотя это было непросто, и до выхода в финал квалификации ему не хватило совсем немного. Мы понимаем, что в гонке будет ещё сложнее, поскольку ему придётся выполнять множество задач одновременно – речь и о процедуре старта, и о пит-стопах, но думаю, что ему это по силам. Я вижу, что у него вполне спокойный и расслабленный настрой.

До гоночного уик-энда можно сколько угодно работать на тестах и заниматься на симуляторе, но когда вы выезжаете на стартовое поле, это всегда уже совершенно другая история. К вам приковано огромное внимание, а гонка в Джидде – одна из самых сложных в сезоне. Пока у Оливера всё получается, но мы не должны подвергать его излишнему прессингу.

Если говорить о тактике предстоящей гонки, то можно сказать одно: обычно она во многом зависит от выезда на трассу автомобиля безопасности, режимов виртуального сейфти-кара и даже красных флагов. Мы должны быть готовы на всё это реагировать, а там посмотрим, как будут развиваться события».

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