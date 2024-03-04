Герхарду Бергеру вернут Ferrari, угнанную 28 лет назад

Лондонской полиции удалось обнаружить спорткар Ferrari, угнанный у Герхарда Бергера 28 лет назад.

Австриец лишился своей Ferrari F512M в Имоле в дни Гран При Сан-Марино 1995 года, когда он ещё выступал за Скудерию. Кстати, он был не единственным, кто тогда стал жертвой злоумышленников: был и ещё один гонщик Формулы 1, у кого угнали машину. Местная полиция пыталась что-то предпринять, но поиски по горячим следам не дали результатов.

Однако в январе этого года отдел по борьбе с угонами лондонской полиции получил от компании Ferrari сигнал, что некий человек пытается импортировать в США из Великобритании спорткар, и не исключено, что это та самая машина Бергера.

Британские сыщики действовали оперативно, им удалось выяснить, что в своё время, вскоре после угона, эта Ferrari была ввезена в Японию, но в конце 2023 года оказалась в Великобритании и в настоящее время находится на территории Соединённого Королевства, где её готовят к отправке за океан.

Всего через четыре дня после начала расследования споркар был конфискован полицией.

«Угнанная машина Ferrari, стоимость которой приближается к 350000 фунтов стерлингов, была в розыске более 28 лет, прежде чем нам удалось её обнаружить всего за четыре дня, – прокомментировал Майк Пилбим, офицер столичной полиции, руководивший розыском. – Мы предприняли весьма трудоёмкое расследование, в том числе контактировали с различными организациями по всему миру.

Мы действовали быстро совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью, c Ferrari и с компаниями, специализирующимися на международных продажах автомобилей, и это сотрудничество стало ключевым фактором, благодаря которому мы выяснили историю машины и предотвратили её вывоз из страны».

Никаких арестов британская полиция пока не производила, расследование продолжается. Вторая машина, украденная в тот уик-энд в Имоле, по-прежнему числится в угоне.

Остаётся добавить, что переживания по поводу утраты Ferrari не помешали Герхарду Бергеру 30 апреля 1995 года подняться на подиум: в том Гран При Сан-Марино он финишировал третьим, а его тогдашний напарник Жан Алези занял второе место. Выиграл гонку Деймон Хилл, выступавший за Williams.

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