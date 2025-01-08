Монтойя: Макс остановил бы переход Сайнса в Red Bull

Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что Макс Ферстаппен заблокировал бы перехода Карлоса Сайнса в Red Bull, чтобы избежать конкуренции внутри команды…

Хуан-Пабло Монтойя: «Я уверен, Макс Ферстаппен остановил бы переход Карлоса Сайнса в Red Bull, чтобы избежать конкуренции внутри команды. Впрочем, официальной информации по этому поводу у меня нет.

Когда они были напарниками в Toro Rosso, их отношения были весьма натянутыми. Уверен, Макс не хотел бы снова с этим столкнуться. Когда вы можете выбирать напарника, как Макс, логично использовать такую возможность.

Дело не в том, что Ферстаппен боится, он просто не стал осложнять себе жизнь в ситуации, когда этого можно было избежать».

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