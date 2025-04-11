Ватанабе: В Honda хотят поддерживать Цуноду и в будущем

Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation, полагает, что Юки Цуноде пошло на пользу, когда в конце прошлого года в Red Bull Racing отвергли его кандидатуру, и новым напарником Макса Ферстаппена стал Лиам Лоусон.

Но всего четыре месяца спустя руководству команды пришлось произвести очередные кадровые перестановки: считается, что Лоусон не оправдал доверия, не справился, поэтому его вернули в Racing Bulls, а Цунода стал гонщиком Red Bull Racing.

«Юки сейчас уже на пятом году карьеры в Формуле 1, и я думаю, что за это время он продемонстрировал профессиональный рост во многих областях, – цитирует Ватанабе издание The Race. – В самом начале этого периода действительно бывали моменты, когда ему не удавалось контролировать свои эмоции. Но я полагаю, что особенно заметно он прибавил после прошлого года и до начала этого сезона, прежде всего в плане психологической подготовки.

В 2024-м он очень упорно трудился ради того, чтобы его перевели в старшую команду Red Bull. Но когда этого не произошло, фактически он получил шанс по-настоящему поработать над собой, чтобы в итоге его мечта всё-таки сбылась.

Особое значение для Honda имеет тот факт, что первой гонкой Юки за Red Bull Racing стал Гран При Японии. Хотя Япония уже очень давно представлена в Формуле 1 и мировом автоспорте, многие японские гонщики приходили и уходили, но мне представляется, что впервые гонщик из Японии получил место в топ-команде.

Как только стало известно, что Юки станет гонщиком Red Bull Racing, японские болельщики и наша пресса очень воодушевились, и этому событию уделяется огромное внимание. Раньше такого никогда не было.

Он продолжает развиваться в профессиональном отношении, и у него, конечно, могут быть свои планы на будущее, и он стремится их реализовать. Насколько я понимаю, он хочется добиться успеха вместе с Red Bull Racing, и мы продолжим его поддерживать.

Honda занимает такую позицию: в долгосрочной перспективе мы хотим помочь Юки осуществить то, о чём он мечтает как профессиональный гонщик. Впрочем, в будущем мы бы хотели получить возможность продолжить сотрудничать с ним в каком-либо другом проекте, каким бы он ни был. Мы считаем, что Юки Цунода – член семьи Honda, поэтому намерены поддерживать его и дальнейшем».

Ватанабе имеет в виду, что со следующего года японская корпорация становится эксклюзивным партнёром Aston Martin F1, и двигатели Honda будут устанавливаться на машины команды из Сильверстоуна, но в ней вакансий пока не предвидится.

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