Гасли: Результат близок к пределу наших возможностей

В Мельбурне из гонщиков Alpine F1 в финал квалификации пробился только Пьер Гасли, в итоге показавший 9-е время. Джек Дуэн, его напарник, дошёл до второй сессии, и ему предстоит старт с 14-й позиции.

Пьер Гасли (9-й): «С самого начала уик-энда мы старались найти правильный ритм, и итогами квалификации я доволен. Я бы сказал, что 9-й результат близок к пределу наших сегодняшних возможностей, тем более что некоторые из соперников показали впечатляющий темп.

Впрочем, мы сосредоточены на собственных задачах, и прогресс, который мы демонстрировали от сессии к сессии, меня порадовал. В итоге машина производила хорошее впечатление, что позволило пройти в финал.

Как всегда, хочется добиться большего, но завтра по ходу гонки есть риск дождя. Мы стартуем с достойной позиции и претендуем на очки, поэтому приложим все силы, чтобы положить сезону хорошее начало».

Джек Дуэн (14-й): «Неплохой день и позитивная квалификация. В конце второй сессии нам не повезло из-за жёлтых флагов, но подобные вещи иногда происходят. До этого момента мы показывали уверенный темп, и теперь должны сосредоточиться на тех моментах, на которые можем влиять, ведь в ситуациях, когда всё зависело только от нас, мы показывали хороший темп.

Между третьей тренировкой и квалификацией мы внесли коррективы в настройки, и я сразу почувствовал, что пилотировать стало комфортнее. Огромное спасибо команде, всем сотрудникам, которые работают на базах в Энстоуне и Вири, ведь они напряжённо трудились, чтобы мы смогли выйти на нужный уровень скоростей.

Теперь всё внимание переключаем на подготовку к завтрашнему дню. Наша цель – в полной мере использовать все возможности, особенно если они могут появиться в связи с погодными условиями. В плане тактики мы должны действовать чётко и продуманно – тогда у нас будут шансы пробиваться вперёд.

Я в предвкушении предстоящей гонки, ведь я смогу получить новый опыт, постараюсь в полной мере раскрыть потенциал машины и получить удовольствие в оставшееся время уик-энда».

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