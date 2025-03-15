Сначала допинг, теперь суд. Популярный боксер вляпался в очередной скандал

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Популярный американский боксер Райан Гарсия (24–1, 20 КО) продолжает коллекционировать (нет, не победы) скандалы. На этот раз на него подала в суд японская компания из-за срыва боя.

В апреле прошлого года Гарсия судейским решением победил соотечественника Девина Хейни, однако после боя в его крови нашли допинг. Поединок был признан несостоявшимся, а самого Райана дисквалифицировали на год.

Американец решил не уходить далеко от ринга и договорился о выставочной встрече в Японии против местного боксера Рууки Анпо. В последний момент Райан сказал, что травмировался и отказался выходить на ринг.

Теперь японская компания Fanmio обратилась в суд и требует с боксера компенсацию ущерба в размере 1 млн евро. Представители организаторов утверждают, что им пришлось заплатить солидную сумму за участие в своем шоу известного американца.

Напомним, Райан Гарсия был временным чемпионом мира по версии WBC, владел титулами WBC Silver и WBO NABO. Боксера часто обвиняли в психологических проблемах – он неоднократно устраивал драки в отелях, объявлял о завершении карьеры и сообщал, что в мире существуют тайные организации. Кроме того, американец использовал дискриминационные выражения.

sport.ua