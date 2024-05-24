В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Фрэнк Уоррен, который представляет интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился мнением о том, что новоиспеченный абсолютный чемпион в хэвивейте Александр Усик может быть лишен пояса по версии IBF.

«Посмотрим, что произойдет. Его еще не лишили титула, так что посмотрим, как все сложится. Было бы обидно», — рассказал Уоррен.

Как известно, Усик выиграл у Фьюри в бою за абсолют раздельным решением судей.

Ранее промоутер Фьюри рассказал о планах после поражения Тайсона от Усика.

sport.ua