Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO

PBC. Себастьян Фундора и Тим Цзю

В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе прошел большой вечер бокса с чемпионским поединком.

В главном событии встретились австралиец Тим Цзю (24–0, 17 KO) и Себастьян Фундора из США (20–1–1). На кону стояли чемпионские пояса по версиям WBC и WBO в первом среднем весе.

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Интересно, что Фундора вышел на поединок на коротком уведомлении. Он должен был драться с украинцем Сергеем Богачуком, но за 12 дней до шоу заменил в главном бою Кита Турмана из США, который выбыл из-за травмы бицепса.

Себастьян отличается высоким ростом (1.97 см), он оказался на голову выше соперника. Из-за этого журналисты сразу же окрестили бой поединком Давида и Голиафа.

В одном из ранних раунде Цзю получил сильное рассечение головы из-за случайного удара локтем от Фундоры в клинче. Кровь заливала все вокруг – и лицо Тима, и соперника, и помост ринга. Судьи и врачи несколько раз внимательно изучали рану, но позволили Тиму бой продолжить.

Австралийцу пришлось действовать осторожно, правда, и его соперник ситуацию не обострял. Казалось, что Фундора не в полной мере пользуется своим преимуществом в антропометрии, ведь его джебы могли быть намного острее.

Дальше поединок проходил примерно на равных, и по итогам 12 раундов все решали судейские записки.

Раздельным решение судей (два против одного) Фундора стал чемпионом мира WBC и WBO в первом среднем весе. Это первое поражение Тима Цзю в карьере.

В андеркарде украинец Сергей Богачук (23–1, 23 КО) по очкам уверенно победил Брайана Мендосу из США (22–3, 16 KO), завоевал временный титул WBC, и теперь он может стать следующим соперником Фундоры в бою за чемпионские пояса.

Однако сразу после боя Фундора заявил, что готов к поединку с американцем Эрролом Спенсом, который в июле потерял свои титулы в дуэли со знаменитым Теренсом Кроуфордом.

Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC

Себастьян Фундора (США) – Тим Цзю (Австралия) – SD 12 (112–116, 116–112, 115–113)

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