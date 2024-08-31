Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказался о чемпионе мира в крузервейте по версии IBF Джее Опетае.

«Опетая настоящий монстр в крузервейте. Он лучший боксер в этой весовой категории и я думаю, что он будет нацелен на переход в хевивейт, потому что он левша, очень похож на Усика. Лучший боец, сильный, и всегда дерется с поднятой рукой. В какой-то момент он захочет перейти в супертяжелый вес, и он достаточно хорош для этого», – сказал Фроч.

Ранее Карл Фроч высказался о предстоящем реванше украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

sport.ua