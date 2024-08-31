Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

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Дуэль нидерландских тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, третий тур
1 сентября, 18:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль Смотреть трансляцию
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Содержание
Дерби, до сих пор считающийся знаковым в Англии, несмотря на то, что одна из команд потеряла свою прошлую мощность. Сегодня в нем будет дебютант – Арне Слот, который станет очередным тренером "Ливерпуля", возглавлявшим команду в Северо-Восточном дерби. Тен Хаг в своем дебюте одержал победу, после чего уже пять матчей подряд не может выиграть в основное время. Как же стартует Слот?
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Новости Манчестер Юнайтед
Очень кризисно входят в сезон манкунианцы. За три поединка они выиграли всего один раз. Это был матч первого тура против "Фулхэма". И эти три очка были добыты на 87-й минуте. В общем – логическое завершение матча, в котором преобладал МЮ. Однако поздно удалось реализовать момент.
В Суперкубке “красные дьяволы” выглядели не хуже “Сити”, а на 82 минуте даже повели в счете. Только не смогли удержать это преимущество до конца, да еще уступили в серии пенальти. Также поражение было и во втором туре АПЛ. "Брайтон" дожал "Манчестер Юнайтед" на 90+5 минуте, оформив второй гол. И сделал это заслуженно: манкунианцы во многом уступали "чайкам".
Кадры хозяев
В лазарете МЮ, как обычно, аншлаг. Летом им нужно было не усиливать состав, а обновить мед- и физперсонал, а кроме этого приобрести соответствующее оборудование. Только начало сезона, а вне игры уже Хойлунд, Йоро, Маунт, Линделоф – все они готовились к чемпионату. Старые травмы не залечили Шоу и Маласия.
Новости Ливерпуля
Мерсисайдцы остаются единственной командой в АПЛ, которая еще не пропускала. Соперники были соответствующие: "Ипсвич", только что поднявшийся из Чемпионшипа и "Брентфорд", только что продавший свою главную звезду атаки Айвена Тони. За два матча соперники нанесли 15 ударов, из которых четыре в створ – с ними справился Алиссон.
Тяжелый был только первый тайм против "Ипсвича". И скорее тяжелым для Ливерпуля: игроки Слота мешали сами себе. После этого игра в следующих трех таймах шла легче. Но, опять же, против “Брентфорда” после перерыва мерсисайдцы действовали на поле лучше, чем до. То ли замены так действуют, то ли лекции Слота в 15-минутном промежутке. Словом, нидерландский тренер умеет подстраиваться под события в матче.
Кадры гостей
В лазарете перед этим матчем находились два футболиста: новичок Кьеза и Джонс. Но это скорее ситуативные травмы, чем какие-либо тяжелые случаи. Потому они могут вернуться к игре даже сегодня.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч хозяев
Последние пять личных встреч между соперниками
04.08.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)
07.04.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
17.03.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
17.12.23. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
05.03.23. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
"Манчестер Сити"
3 3 0 0 9-2 9 2
"Брайтон энд Хоув Альбион"
3 2 1 0 6-2 7 3
"Арсенал"
3 2 1 0 5-1 7 4
"Ливерпуль"
2 2 0 0 4-0 6 5
Брентфорд
3 2 0 1 5-4 6 6
"Астон Вилла"
3 2 0 1 4-4 6 7
"Борнмут"
3 1 2 0 5-4 5 8
Ноттингем Форест
3 1 2 0 3-2 5 9
"Тоттенхэм"
2 1 1 0 5-1 4 10
"Ньюкасл"
2 1 1 0 2-1 4 11
"Фулхэм"
3 1 1 1 3-3 4 12
"Челси"
2 1 0 1 6-4 3 13
"Манчестер Юнайтед"
2 1 0 1 2-2 3 14
"Вест Хэм Юнайтед"
3 1 0 2 4-5 3 15
"Лестер Сити"
3 0 1 2 3-5 1 16
Ипсвич Таун
3 0 1 2 2-7 1 17
"Вулверхэмптон"
3 0 1 2 3-9 1 18
"Кристал Пэлас"
2 0 0 2 1-4 0 19
"Саутгемптон"
3 0 0 3 1-5 0 20
Эвертон
3 0 0 3 2-10 0
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
3.95 4.10 1.88 Узнать больше
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football
Несколько недель назад команды уже играли во время американского турне. Тогда “Ливерпуль” хоть и разбил МЮ, но просто использовал все моменты. В отличие от соперника. Сегодня такой результат также возможен, потому что функциональная возможность команд не изменилась. У манкунианцев даже ухудшение есть. Прогноз: Победа "Ливерпуля".