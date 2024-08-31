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Футбол

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

Дуэль нидерландских тренеров

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Английская Премьер-лига, третий тур

    1 сентября, 18:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

    Главный арбитр: Энтони Тейлор

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    В эфире

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    Трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль Смотреть трансляцию

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    Содержание

  • Новости Манчестер Юнайтед
  • Новости Ливерпуля
  • Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
  • Последние пять личных встреч между соперниками
  • Турнирная таблица АПЛ
  • Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
  • Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

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    Дерби, до сих пор считающийся знаковым в Англии, несмотря на то, что одна из команд потеряла свою прошлую мощность. Сегодня в нем будет дебютант – Арне Слот, который станет очередным тренером "Ливерпуля", возглавлявшим команду в Северо-Восточном дерби. Тен Хаг в своем дебюте одержал победу, после чего уже пять матчей подряд не может выиграть в основное время. Как же стартует Слот?

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

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    Новости Манчестер Юнайтед

    Очень кризисно входят в сезон манкунианцы. За три поединка они выиграли всего один раз. Это был матч первого тура против "Фулхэма". И эти три очка были добыты на 87-й минуте. В общем – логическое завершение матча, в котором преобладал МЮ. Однако поздно удалось реализовать момент.

    В Суперкубке “красные дьяволы” выглядели не хуже “Сити”, а на 82 минуте даже повели в счете. Только не смогли удержать это преимущество до конца, да еще уступили в серии пенальти. Также поражение было и во втором туре АПЛ. "Брайтон" дожал "Манчестер Юнайтед" на 90+5 минуте, оформив второй гол. И сделал это заслуженно: манкунианцы во многом уступали "чайкам".

    Кадры хозяев

    В лазарете МЮ, как обычно, аншлаг. Летом им нужно было не усиливать состав, а обновить мед- и физперсонал, а кроме этого приобрести соответствующее оборудование. Только начало сезона, а вне игры уже Хойлунд, Йоро, Маунт, Линделоф – все они готовились к чемпионату. Старые травмы не залечили Шоу и Маласия.

    Новости Ливерпуля

    Мерсисайдцы остаются единственной командой в АПЛ, которая еще не пропускала. Соперники были соответствующие: "Ипсвич", только что поднявшийся из Чемпионшипа и "Брентфорд", только что продавший свою главную звезду атаки Айвена Тони. За два матча соперники нанесли 15 ударов, из которых четыре в створ – с ними справился Алиссон.

    Тяжелый был только первый тайм против "Ипсвича". И скорее тяжелым для Ливерпуля: игроки Слота мешали сами себе. После этого игра в следующих трех таймах шла легче. Но, опять же, против “Брентфорда” после перерыва мерсисайдцы действовали на поле лучше, чем до. То ли замены так действуют, то ли лекции Слота в 15-минутном промежутке. Словом, нидерландский тренер умеет подстраиваться под события в матче.

    Кадры гостей

    В лазарете перед этим матчем находились два футболиста: новичок Кьеза и Джонс. Но это скорее ситуативные травмы, чем какие-либо тяжелые случаи. Потому они могут вернуться к игре даже сегодня.

    Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

    Последние пять встреч хозяев

  • 24.08. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
  • 16.08. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0 (АПЛ)
  • 10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6) (Суперкубок Англии)
  • 04.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)
  • 01.08. Манчестер Юнайтед – Бетис 3:2 (ТМ)

    • Последние пять встреч хозяев

  • 25.08. Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
  • 17.08. Ипсвич – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 11.08. Ливерпуль – Лас-Пальмас 0:0 (ТМ)
  • 11.08. Ливерпуль – Севилья 4:1 (ТМ)
  • 04.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)

    • Последние пять личных встреч между соперниками

    04.08.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)

    07.04.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

    17.03.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

    17.12.23. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

    05.03.23. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

    Турнирная таблица АПЛ

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Манчестер Сити"

    3 3 0 0 9-2 9 2

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Брайтон энд Хоув Альбион"

    3 2 1 0 6-2 7 3

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Арсенал"

    3 2 1 0 5-1 7 4

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Ливерпуль"

    2 2 0 0 4-0 6 5

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    Брентфорд

    3 2 0 1 5-4 6 6

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Астон Вилла"

    3 2 0 1 4-4 6 7

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Борнмут"

    3 1 2 0 5-4 5 8

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    Ноттингем Форест

    3 1 2 0 3-2 5 9

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Тоттенхэм"

    2 1 1 0 5-1 4 10

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Ньюкасл"

    2 1 1 0 2-1 4 11

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Фулхэм"

    3 1 1 1 3-3 4 12

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Челси"

    2 1 0 1 6-4 3 13

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Манчестер Юнайтед"

    2 1 0 1 2-2 3 14

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Вест Хэм Юнайтед"

    3 1 0 2 4-5 3 15

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Лестер Сити"

    3 0 1 2 3-5 1 16

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    Ипсвич Таун

    3 0 1 2 2-7 1 17

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Вулверхэмптон"

    3 0 1 2 3-9 1 18

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Кристал Пэлас"

    2 0 0 2 1-4 0 19

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    "Саутгемптон"

    3 0 0 3 1-5 0 20

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    Эвертон

    3 0 0 3 2-10 0

    Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

    3.95 4.10 1.88 Узнать больше

    Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

    Несколько недель назад команды уже играли во время американского турне. Тогда “Ливерпуль” хоть и разбил МЮ, но просто использовал все моменты. В отличие от соперника. Сегодня такой результат также возможен, потому что функциональная возможность команд не изменилась. У манкунианцев даже ухудшение есть. Прогноз: Победа "Ливерпуля".

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