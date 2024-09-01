Хельмут Марко: Мы в замешательстве, но шансы есть

В Монце Макс Ферстаппен провёл худшую для себя квалификацию в сезоне, показав седьмое время. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что у команды на данный момент нет объяснения, чем вызвана нехватка скорости.

«Это непостижимо! – прокомментировал Марко итоги квалификации в эфире немецкого Sky. – Во второй сессии мы всего несколько сотых уступили Льюису Хэмилтону, а в финале внезапно машина перестала ехать. Мы внесли незначительные корректировки в настройки перед финалом, и, в теории, они не должны были ни на что повлиять. Мы в замешательстве.

В финале попытка Серхио Переса на прикатанных шинах получилась быстрее, чем на новом комплекте, хотя обычно старые шины на три-четыре десятых медленнее. Что-то здесь не сходится».

Однако Марко отрицает, что для Red Bull всё потеряно. Он считает, что команда сможет побороться за победу в Монце: «Определённо шансы есть. Нам нужно всё проанализировать. Во второй части квалификации у нас была скорость. К счастью, в Монце можно обгонять.

Я не думаю, что кто-то сможет оторваться от пелотона после старта. Только если в McLaren будут грамотно использовать слип-стрим и не бороться друг с другом – тогда у них есть шансы. Для нас ещё ничего не потеряно. Но если в гонке у нас тоже возникнет нехватка скорости, тогда всё будет плохо».

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