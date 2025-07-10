Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Американский блогер и боксер Джейк Пол (12–1, 7 КО) намерен провести бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 кг). Об этом сообщил его промоутер Накиса Бидариан.

«Пол вернется на ринг до конца года. В ноябре или декабре. Он хочет сразиться за титул чемпиона мира. Есть вариант встретиться с Баду Джеком, который владеет поясом WBC.

Единственная преграда – Джека заставляют провести обязательную защиту с Ноэлем Гевором. Посмотрим, что можно сделать», – заявил промоутер.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 29 июня, Пол одолел единогласным судейским решением мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего. После этого успеха Всемирная боксерская ассоциация включила боксера в свой рейтинг (14-е место).

Эта позиция позволяет Джейку претендовать на титул чемпиона мира, но такой поступок WBA раскритиковали другие организации и даже влиятельный саудовский функционер Турки Аль-Шейх. Поклонники бокса считают, что Пол не побеждал сильных соперников и не имеет права находиться в рейтингах.

Кроме того, неизвестно позволит ли Всемирный боксерский совет (WBC) драться Джейку Полу за титул. Чемпионом мира по версии WBA является мексиканец Хильберто Рамирес, но блогер не горит желанием драться против этого боксера.

sport.ua