Определились финалисты Клубного чемпионата мира-2025. Когда состоится решающий матч?

Стали известны оба финалиста Клубного чемпионата мира 2025 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В решающем матче за трофей сойдутся "Челси" и французский "ПСЖ".

Оба европейских гранда успешно преодолели путь к финалу, который состоится 13 июля в 22:00 по киевскому времени.

www.ua-football.com