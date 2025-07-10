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Футбол

Определились финалисты Клубного чемпионата мира-2025. Когда состоится решающий матч?

Определились финалисты Клубного чемпионата мира-2025. Когда состоится решающий матч?

    • Стали известны оба финалиста Клубного чемпионата мира 2025 года.

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    • В решающем матче за трофей сойдутся "Челси" и французский "ПСЖ".

    Оба европейских гранда успешно преодолели путь к финалу, который состоится 13 июля в 22:00 по киевскому времени.

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