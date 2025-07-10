Уимблдон. Швёнтек и Бенчич обыграли россиянок в четвертьфиналах и поспорят за место в финале

На турнире в Великобритании известна вторая полуфинальная пара



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Белинда Бенчич (Швейцария) – Мирра Андреева (-, 7) 7:6(3), 7:6(2)

Ига Швёнтек (Польша, 8) – Людмила Самсонова (-, 19) 6:2, 7:5

Белинда Бенчич (№35 WTA) третий раз в этом сезоне обыграла соперницу из топ-10 рейтинга. Швейцарка впервые сыграет в 1/2 финала на Уимблдоне и во второй раз на соревнованиях Grand Slam. Впервые ей это удалось в 2019 году на US Open. Бенчич стала второй швейцарской теннисисткой в полуфинале Уимблдона после Мартины Хингис (1997, 1998).

Ига Швёнтек выиграла пятый из пяти сыгранных матчей против Самсоновой и впервые вышла в полуфинал на Уимблдоне. Полька стала только второй теннисисткой из своей страны в Открытой Эре после Агнешки Радваньской, которая дошла до этой стадии британского “мэйджора”. Также она первая полька, которая сыграет в полуфинале на всех четырех турнирах Grand Slam. Для Иги это будет девятый полуфинал на соревнованиях такого уровня. Полька попробует шестой раз выйти в финал.

Бенчич и Швёнтек ранее встречались четыре раза, и в трех матчах сильнее была полька, в том числе в их предыдущем противостоянии, которое прошло два года назад в четвертом круге Уимблдона.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua