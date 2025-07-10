Чандхок: Хорнер может продолжить карьеру в Alpine

Обсудив неожиданное увольнение Кристиана Хорнера из Red Bull Racing, эксперты принялись рассуждать о дальнейших вариантах карьеры британского специалиста. Бывший гонщик Формулы 1 Карун Чандхок предположил, что Хорнер может продолжить карьеру в команде Alpine.

Карун Чандхок: «Нельзя недооценивать вклад Кристиана в Red Bull, ведь он, без сомнений, проделал фантастическую работу в интересах команды. Он более 20 лет находится в самом пекле Формулы 1, и он не пропустил ни одну гонку Red Bull.

Прошло уже много времени, поэтому, возможно, ему был нужен небольшой перерыв. Может ли Кристиан перейти в Ferrari? Ходило много слухов, что они несколько раз пытались нанять Хорнера, но этого не произошло. Лично я не думаю, что он перейдёт в Ferrari.

Может ли он оказаться в Alpine? С точки зрения того, что при таком варианте он сможет остаться жить в Великобритании, то да. Скорее всего, он не хочет менять своё место жительства и место жительства своих детей.

При таком варианте Alpine может стать будущей командой Кристиана Хорнера. Если, конечно, он решит остаться в Формуле 1».

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