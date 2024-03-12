Крак: Возможно, Алонсо пытался обмануть соперников

По ходу гонки в Джидде Фернандо Алонсо спросил команду по радио, возможен ли "План В", подразумевающий использование двух пит-стопов, но руководитель команды Майк Крак считает, что Алонсо мог попытаться обмануть соперников.

Майк Крак: «Фернандо спросил нас о "Плане В", а мы знаем, что он частенько подшучивает над нами, но порой говорит серьёзно – и эти интонации важно различать.

Он отлично знает все варианты стратегии, знает, кто где находится на трассе, и порой задаёт такие вопросы специально, зная, что соперники его слушают.

Он всегда делает это неожиданно, будит нас. Как только ты думаешь, что можешь передохнуть ещё один круг, по радио вдруг звучит: «А что насчёт "Плана В"?»

Мы проанализировали "План В" и ответили, что с ним он не финиширует на той позиции, на которой находится».

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