Ига Швёнтек — о реванше в матче с Носковой: «Я была мотивирована просто играть лучше, не совершать тех же ошибок, но улучшить свою игру в некоторых аспектах»

Польская теннисистка прокомментировала выход в 1/8 финала на турнире WTA в Индиан-Уэллс

В третьем круге BNP Paribas Open Ига Швёнтек обыграла чешку Линду Носкову.

— Насколько матч Открытого чемпионата Австралии был в ваших мыслях сегодня днём? Насколько он мотивировал вас играть так, как вы играли сегодня?

— Да, я думала об этом, потому что мы проанализировали этот матч после Australian Open и больше сосредоточились на том, что я сделала не так. У нас было две недели тренировок перед турнирами на Ближнем Востоке, поэтому мы много говорили об этом матче. Но, честно говоря, в этот раз было гораздо разумнее думать о том, как просто сыграть против Линды, а не сосредотачиваться на моих ошибках с того матча. Но все же мой тренер посмотрел его, потому что это фактически лучший материал, на котором можно строить тактику. Но я бы не сказала, что это повлияло на меня каким-то негативным образом. Я была мотивирована просто играть лучше, не совершать тех же ошибок, но улучшить свою игру в некоторых аспектах.

— Были ли вы обеспокоены тем, что уступали в первом сете? У соперницы было три брейк-поинта для двойного брейка. Можете ли вы рассказать о том, как вы смогли переломить ситуацию. Что творилось у вас на душе?

— Конечно, это было некомфортно. Я сделала несколько ошибок в начале. Я пыталась, возможно, играть так, чтобы закончить розыгрыши слишком рано. Но я знала, что если буду стараться оставаться последовательной и делать чуть меньше ошибок, то мои шансы могут появиться. Так что, конечно, было некомфортно, но я была готова к обратному брейку. Мне пришлось изменить некоторые негативные мысли, которые у меня были. Но я знала, что я достаточно опытна, чтобы держать себя в руках и не позволять этим негативным мыслям победить (улыбается). Так что я так и сделала. И я думаю, что моя игра, знаете, стала немного лучше. Я старалась не допускать этих ошибок в быстрых розыгрышах, я просто хотела быть последовательной и использовать свои преимущества в том, как этот корт работает с моей игрой.

— На прошлой неделе появилась информация, что «Break Point», вероятно, не вернется на третий сезон. Интересно, как вы вспоминаете свое участие в этом сериале, и что именно в теннисе, возможно, усложняет освещение событий в таком формате по сравнению с Формулой-1 или гольфом?

— Честно говоря, я не знала об этом. У меня нет ответа на этот вопрос. Я участвовала только в первом сезоне, и должна сказать, что это был своеобразный тест для меня, смогу ли я комфортно говорить о своей жизни и так много открываться. Я думаю, что это была отличная идея, но я считаю, что у нас есть много разных и сложных историй, которые трудно описать в нескольких эпизодах. Но с другой стороны, в других видах спорта то же самое. Честно говоря, мне трудно сравнивать, почему не получилось в теннисе, но получилось в гольфе и Формуле-1.

Но я могу говорить только о своем опыте. Я считаю, что люди из Netflix были очень милыми и шли навстречу, но в конце концов мы не могли повлиять на то, что нам не нравилось, с точки зрения монтажа некоторых вещей. Я знаю, что, например, я не предоставляла такого большого доступа к себе, как другие игроки. Я смирилась с тем, что, возможно, не имею решающего голоса [при монтаже], но были вещи, которые были неправильно интерпретированы. Мое появление в этом сериале вызвало определенную ненависть ко мне и моей команде. Поэтому я просто хотела, знаете, спокойно жить своей жизнью и делать свою работу, поэтому я не попала во второй сезон.

Я не знаю, почему не получилось. Честно говоря, я не хочу критиковать или что-то такое, но я также, знаете, видела некоторые мемы о монтаже и о том, как был матч, кажется это был финал на этом турнире, Соболенко и Рыбакиной. Когда Соболенко подавала в первый квадрат, а Рыбакина принимала во втором. И я думаю, что любой, кто знает теннис, заметит это. Да, жаль, что не получилось.

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