Валенсия. Соболева снялась с турнира перед матчем первого круга

Анастасия Соболева не сыграет на соревнованиях WTA 125 в Испании

Валенсия, Испания • 10-16 июня • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Маяр Шериф (Египет)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка сегодня должна была встретиться в стартовом матче с испанкой Ирен Бурильо Эскориуэлой. В основной сетке Соболеву заменит «лаки лузер» Сеоне Мендес из Австралии.

Отметим, что в одиночном разряде турнира в Валенсии также сыграет Катарина Завацкая. Соперницей украинки завтра будет седьмая сеяная Марина Бассольс Рибера (Испания).

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