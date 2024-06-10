Валенсия. Соболева снялась с турнира перед матчем первого круга

Анастасия Соболева не сыграет на соревнованиях WTA 125 в Испании
Валенсия, Испания • 10-16 июня • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Маяр Шериф (Египет)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Украинская теннисистка сегодня должна была встретиться в стартовом матче с испанкой Ирен Бурильо Эскориуэлой. В основной сетке Соболеву заменит «лаки лузер» Сеоне Мендес из Австралии.
Отметим, что в одиночном разряде турнира в Валенсии также сыграет Катарина Завацкая. Соперницей украинки завтра будет седьмая сеяная Марина Бассольс Рибера (Испания).
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