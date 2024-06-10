Барселона хочет подписать талантливого хавбека Манчестер Юнайтед

Кобби Мейну может сменить клуб

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Покупка нового центрального полузащитника остается для "Барселоны" главной целью этого лета.

Как сообщает El Nacional, новый главный тренер команды Ханси Флик выбрал на эту роль молодого футболиста "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну.

"Барселона" понимает, что из-за финансовых ограничений они не могут позволить себе прямой трансфер Мейну. Поэтому клуб готов предложить "МЮ" 8,5 миллиона евро плюс вингер Рафинья, которым интересовались "красные дьяволы".

Кобби в сезоне 2023/2024 сыграл 35 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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