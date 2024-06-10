Брутальный нокаут. Беллью дал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший боксер Тони Беллью сомневается, что Даниэль Дюбуа, который владеет временным титулом IBF супертяжелого веса в состоянии выдержать удары Энтони Джошуа.

«Если Дюбуа дальше будет драться с Джошуа, то это будет легкий и брутальный нокаут. Дюбуа проиграет. В бою с Хрговичем он только за первую половину боя пропустил 56 чистых ударов правой рукой соперника. Несколько ударов Джошуа он переживет, а дальше?».

«Дюбуа показал стойкость в бою с Хрговичем, но удары Джошуа – это совсем другой уровень. Дюбуа пропускает слишком много», – считает Беллью.

Бой Джошуа – Дюбуа может состояться 21 сентября на стадионе Уэмбли.

Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа

sport.ua