ОФИЦИАЛЬНО. Джек Пол проведет бой с суперзвездой бокса. И речь не о Джошуа

NBC. Джейк Пол и Джервонта Дэвис

Известный боксер-шоумен Джейк Пол узнал имя своего следующего соперника.

Пол договорился о бое с непобедимым чемпионом мира в легком весе американцем Джервонтой Дэвисом.

Поединок состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте. Поединок станет выставочным, поэтому на кону не будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Дэвис.

29 июня в десятираундовом поединке Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.

2 мая Дэвис провел защиту титула против Лемунта Роуча – бой завершился вничью.

