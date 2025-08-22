FaZe Clan отправила EliGE в запас по CS2

Организация FaZe Clan официально объявила, что Джонатан «EliGE» Яблоновски переведен на скамейку запасных. Североамериканский игрок присоединился к команде в начале года и провел в основе менее года, показав средний рейтинг 1.11. Несмотря на стабильные личные показатели, команде не удалось найти необходимый баланс. Лучшим результатом с EliGE стало третье место на PGL Bucharest и четвертьфинал Austin Major. Про это сообщает редакция euro.com.ua

Первые проблемы обозначились еще в марте, когда сам игрок признал, что коллектив «ожидал быть дальше, чем есть». Замена Робина «ropz» Кула, известного сдержанным стилем, на более агрессивного игрока оказалась непростым испытанием для FaZe.

В мае на скамейку был отправлен Хелвийс «broky» Саукантс, временно замененный Александром «s1mple» Костылевым, однако позже латвиец вернулся в стартовый состав.

После быстрых вылетов на IEM Cologne, BLAST Bounty и Esports World Cup руководство FaZe приняло решение о новой перестановке и перевело в запас EliGE.

Текущий состав FaZe Clan выглядит следующим образом: Финн «karrigan» Андерсен, Ховард «rain» Нюгаард, Давид «frozen» Чернянски, Хелвийс «broky» Саукантс и тренер Филип «NEO» Кубски. В запасе остается Джонатан «EliGE» Яблоновски.

Напомним, мы также писали про «Черный четверг» для украинских клубов.