ПСЖ – Анже: прогноз и где смотреть матч Лиги 1

22 августа на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч 2-го тура чемпионата Франции, где ПСЖ примет Анже. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени. Смотреть матч можно на платформе MEGOGO.

ПСЖ

Парижский клуб наконец-то достиг своей давней цели – под руководством Луиса Энрике команда во второй раз подряд выиграла Лигу чемпионов. При этом старт турнира выдался неуверенным, но ближе к финалу французы продемонстрировали характер. На внутренней арене ПСЖ собрал все трофеи, однако на клубном чемпионате мира потерпел болезненное поражение от «Челси».

В Суперкубке УЕФА ситуация едва не повторилась – до 85-й минуты парижане уступали «Тоттенхэму», но сумели сравнять счет и дожали соперника в серии пенальти. Ключевым героем стал новый голкипер Лука Шевалье, которому доверили место в воротах вместо Джанлуиджи Доннаруммы.

Кроме того, в последнем матче дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Его переход из «Борнмута» стал одной из главных трансферных историй лета. Несмотря на сухую победу 1:0 над «Нантом», игра ПСЖ пока оставляет вопросы — команда все еще ищет оптимальный баланс.

Анже

Анже продолжает играть роль середняка, редко претендуя на высокие места. Наибольшим достижением клуба остается финал Кубка Франции 2017 года, где команда вновь уступила сопернику. Спустя несколько сезонов Анже вылетел во второй дивизион, но быстро вернулся в Лигу 1.

Прошлый чемпионат коллектив завершил на 14-м месте, набрав 36 очков и одержав десять побед. Новый сезон начался для команды Александра Дюже удачно: в первом туре был обыгран новичок Лиги 1 – ФК Париж. Уже на 9-й минуте отличился Леполь, а после удаления Мутона в начале второго тайма Анже сумел удержать минимальное преимущество.

Статистика личных встреч

Последний раз Анже смог зацепить хотя бы ничью еще в 2015 году. С тех пор столичный гранд выиграл все 18 матчей подряд. Эта статистика говорит о почти полной доминации ПСЖ в противостояниях.

Прогноз

Букмекеры уверены в победе фаворита, однако форма ПСЖ на старте сезона далека от оптимальной. Парижане способны выиграть, но вряд ли матч получится результативным. Эксперты ожидают, что будет забито меньше 4 голов, коэффициент на это событие — 1,74.

