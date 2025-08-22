Новичок Ромы травмировался на первой тренировке с командой

Вингер "Ромы" Леон Бэйли столкнулся с проблемами со здоровьем уже во время своей первой тренировки в составе римского клуба.

28-летний ямаец, перешедший в стан "джалоросси" из "Астон Виллы" на правах аренды, почувствовал дискомфорт в области бедра.

По данным пресс-службы "Ромы", у футболиста подозрение на повреждение прямой мышцы правого бедра. В ближайшее время Бэйли пройдёт дополнительное медицинское обследование, которое определит степень тяжести травмы.

Читайте такжеДовбик согласился на переход в другой клуб Серии А

www.ua-football.com