Сокол выиграл первый спарринг межсезонья-2025

ХК Сокол

Бронзовые призеры предыдущего хоккейного сезона, 15-кратные чемпионы Украины киевский «Сокол» провели первый спарринг межсезонья-2025. На катке Шалетт в Дарницком районе столицы команда Олега Шафаренко победила «солянку» из игроков разных клубов нашего национального первенства.

«Сокол» (Киев) – сборная клубов – 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – Янишевский (Кальсин). 2:0 – Захаров (М. Жеребко, Бородай). 2:1 – Разумов. 3:1 – М. Жеребко (Янишевский, Бородай). 4:1 – Д. Савчук (Цюра). 5:1 – М. Жеребко (Горлушко). 5:2 – Крикля (Вал. Алексюк). 5:3 – И. Шевченко

«Сокол»: О. Петров (Д. Макаренко, 40:00); Янишевский – Горлушко, М. Жеребко – Захаров – Бородай; Д. Савчук – Бортников, Чердак – В. Мазур – Д. Тищенко; Рымарь – Толстушко, Д. Жеребко – Бурдаков – Кальсин; Ромащенко – Якубинский – Цюра

За сборную клубов играли: Вал. Алексюк – Трущенко, Крикля – Куцевич – Щербак (все – «Шторм»); М. Васильев – Лапко (оба – «Киев Кэпиталз»), Разумов – Собченко – Костромитин (все – без клуба); Р. Бойко («Шторм») – Архипенко («Крижинка») – И. Шевченко («Киев Кэпиталз»)

22 августа. Киев. Каток Шалетт

Костяк сборной клубов составили хоккеисты одесского «Шторма», выходящие из отпуска 1 сентября. Также за команду играли экс-хоккеисты «Сокола» Максим Разумов, Илья Собченко и Владимир Костромитин, с которыми клуб сотрудничества не продолжил.

Что касается «Сокола», то Олег Шафаренко в этой встрече использовал всех игроков обоймы, кроме защитника Никиты Полоницкого, нападающих Василия-Юрия Качана и Святослава Тимченко. В первых двух периодах ворота защищал Олег Петров, а в третьем – новичок команды Даниил Макаренко. Кроме него, из новичков киевлян на лед выходили также защитник Михаил Цюра, защитник Кирилл Бортников, нападающие Никита Олейник и подписанный накануне Даниил Тищенко, игравший в тройке с проверенной годами связкой Владимир Чердак – Вадим Мазур.

После завершения игры команды выполнили серию буллитов, которую тоже выиграли хоккеисты «Сокола», в частности эффектной реализацией отличился Максим Жеребко, в матче сделавший дубль.

Завтра, 23 августа, команды сыграют еще один спарринг.

Напомним, что в межсезонье «Сокол» кроме Разумова, Костромитина и Собченко, покинули голкипер национальной сборной Богдан Дьяченко, защитники Павел Таран и Павел Дворецкий и еще один форвард Тимофей Савицкий.

Заметим, что дату старта нового хоккейного сезона Федерация хоккея Украины держит в тайне. Кроме «Сокола», из отпуска вышли только действующие чемпионы Украины «Кременчуг». А «Киев Кэпиталз», которые в прошлом году играли в финале, никак не могут определиться, в каком формате они будут выступать в будущем сезоне, учитывая, что клуб заявился в Балтийской лиге.

