Марк Петчи – о завершении сотрудничества с Эммой Радукану: “Она проживает свою карьеру будто в обратном направлении, и это нелегко”

Бывший наставник первой ракетки Великобритании рассказал об их совместной работе и прекращении сотрудничества после Уимблдона



35-я ракетка мира Эмма Радукану с недавних пор тренируется с испанским специалистом Франсиско Ройгом – бывшим тренером Рафаэля Надаля. Однако до этого она работала с Марком Петчи, который присоединился к ее команде на турнире WTA 1000 Miami Open в марте, где теннисистка дошла до четвертьфинала, уступив Джессике Пегули. В дальнейшем они сотрудничали до Уимблдона, во время которого британка навязала борьбу в матче против Арины Соболенко.

“Наше решение прекратить сотрудничество было абсолютно мирным. Сначала моя работа с ней планировалась только на турнир в Майами. Затем все продолжилось вплоть до Уимблдона. После этого Эмма провела несколько дней с Франсиско Ройгом, бывшим тренером Рафы Надаля, и это сотрудничество выглядело перспективным. Но он не мог начать работу сразу из-за других обязательств, поэтому до Цинциннати она оставалась со мной. Я помог ей в Монреале насколько мог, но мои собственные обязанности в конечном итоге не позволяли оставаться главным человеком в ее команде”.

Петчи подчеркнул, что Радукану полностью отдана теннису и тому, что она делает.

“Я очень хочу, чтобы люди поняли, насколько сильно она любит теннис. Она полностью погружена в него, смотрит матчи постоянно, тренируется так же интенсивно, как и любой из профессионалов, кого я знаю. Она проводит на корте столько же времени, а то и больше. И в то же время живет совсем другой жизнью”.

По его словам, ранний успех британки – победа на US Open-2021 – осложнил ее дальнейший путь в профессиональном туре.

“Она проживает свою карьеру будто в обратном направлении, и это нелегко. Когда так рано устанавливаешь высокую планку, тебя каждую неделю оценивают не только по ожиданиям других, но и по собственным. С одной стороны, это хорошо, потому что мотивирует стремиться к максимуму. Но с другой – это тяжело, потому что иногда кажется, что не дотягиваешь до той высоты, которую сам для себя определил.

Ее трудолюбие и желание снова сделать то, что удалось в 2021 году, остаются такими же сильными, как и в 2020-м, когда я впервые начал с ней работать”.



Фото: Getty Images.

