Уимблдон. Димитров отыгрался с 0-2 по сетам и сыграет против Монфиса, Джокович и Зверев вышли в третий круг

Результаты матчей четверга в мужской сетке турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Денис Шаповалов (Канада, PR) – Даниэль Альтмайер (Германия) 7:6(3), 6:3, 1:6, 6:7(3), 6:4

Бен Шелтон (США, 14) – Ллойд Гаррис (ЮАР, Q) 4:6, 7:6(5), 6:7(5), 6:3, 7:6(7)

Григор Димитров (Болгария, 10) – Шан Цзюньчен (Китай) 5:7, 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария) 7:6(5), 6:4, 7:6(3)

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Адам Уолтон (Австралия) 7:5, 1:6, 6:7(12), 6:1, 7:6(8)

Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Лучано Дардери (Италия) 6:4, 4:6, 6:7(5), 6:4, 6:4

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) – Ёсихито Нисиока (Япония) 6:4, 6:1, 6:2

Эмил Руусувуори (Финляндия) – Стефанос Циципас (Греция, 11) 7:6(6), 7:6(10), 3:6, 6:3

Тэйлор Фритц (США, 13) – Артур Риндеркнех (Франция) 6:3, 6:4, 3:6, 6:4

Алехандро Табило (Чили, 24) – Флавио Коболли (Италия) 7:6(4), 7:6(4), 4:6, 4:6, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 28) 7:6(3), 6:4, 7:6(6)

Александр Зверев (Германия, 4) – Маркос Гирон (США) 6:2, 6:1, 6:4

Артур Фис (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша, 7) 7:6(2), 6:4, 2:6, 6:6(9-8) – отказ

Роман Сафиуллин (-) – Томаш Махач (Чехия) 6:2, 6:4, 5:7, 6:3

Люка Пуй (Франция, Q)- Танаси Коккинакис (Австралия) 2:6, 7:5, 5:2 – отказ

Алекс де Минор (Австралия, 9) – Жауме Мунар (Испания) 6:2, 6:2, 7:5

Хольгер Руне (Дания, 15) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Кантен Алис (Франция, Q) – Карен Хачанов (-, 21) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Алексей Попырин (Австралия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 2) – Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) 6:3, 6:4, 5:7, 7:5

Григор Димитров во второй раз в карьере совершил камбэк в матче, в котоом проиграл первые два сета. Впервые ему это удалось в прошлом году на старте US Open. В третьем круге болгарин встретится с Гаэлем Монфисом, против которого играл пять раз (1-4) и ни разу на травяном покрытии. Их предыдущий матч состоялся в 2016 году на “Мастерсе” в Майами, где победил француз.

Джованни Мпетши Перрикар стал первым “лаки лузером” на Уимблдоне с 2011 года, который смог дойти до третьего круга. Французский теннисист впервые сыграет на этой стадии турнира Grand Slam против ещё одного дебютанта Эмила Руусувуори.

Пары соперников в третьем круге: Шаповалов – Шелтон, Димитров – Монфис, Комесанья – Музетти, Мпетши Перрикар – Руусувуори, Фритц – Табило, Норри – Зверев, Фис – Сафиуллин, Пуй – де Минор, Руне – Алис, Попырин – Джокович.

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