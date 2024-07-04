Карлос Сайнс: Я считаю правильным дать себе время

В четверг в Сильверстоуне Карлоса Сайнса спросили, серьёзно ли его отвлекает от борьбы неопределённость с контрактом на следующий сезон…

Карлос Сайнс: «Честно говоря, серьёзно отвлекает. Не стану лукавить. С понедельника по четверг, до отъезда на трассу, я всё время на телефоне, на встречах со своими менеджерами, с представителями команд, с которыми я общаюсь, пытаюсь понять полную картину ситуации. Это отнимает много времени и сил, вместо того, чтобы полностью отключиться и восстановить силы.

Всё это время мои мысли где-то в другом месте, вы думаете о своем будущем и гадаете, каким оно будет. Так что ситуация не идеальная.

Когда в четверг я приезжаю на трассу, я чувствую, что способен выступать, как на брифинге с инженерами. И только надевая шлем, я чувствую себя на 100% процентов готовым к борьбе. Думаю, уик-энд в Австрии доказывает, что я по-прежнему на высоком уровне и провожу один из своих лучших сезонов в Формуле 1. В ситуации со стабильным контрактом всегда можно добиться большего, но на трассе я не позволяю себе думать об этом.

Понять, верно ли вы поступили при подписании контракта, можно только через продолжительное время. Есть какие-то догадки, желание предвидеть ситуацию, да и просто удача. Нельзя оценить форму команд в краткосрочной перспективе, в ближайших гонках или в следующем году. Вот почему я думаю, что мне потребуется максимум времени для принятия такого важного решения. От этого зависит исход следующих нескольких лет моей жизни, так что я считаю правильным дать себе время».

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