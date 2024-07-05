Португалия – Франция. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Евро на 05.07.2024

Финалисты континентального первенства восьмилетней давности

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2024

5 июля, 22:00. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Содержание

Новости Португалии

Новости Франции

Последние пять матчей Португалии и Франции

Последние пять личных встреч между соперниками

Цифры и факты

Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Франция

Прогноз матча Португалия – Франция от UA-Football

В 2016 году эти команды разыграли титул чемпиона Европы в Париже. Тогда команда и дисциплина Португалии победили более сильный (на бумаге) коллектив Франции. Сегодня букмекеры также предпочитают "галльских петухов", однако уже не с такой поразительной разницей.

На двоих в Германии команды к этому моменту провели всего один уверенный матч: это победа Португалии над Турцией 3:0. Остальные поединки – особенно это касается французов – были тяжелыми и тягучими. Большая заслуга в этом – противодействие соперников. Теперь звезды сыграют против звезд.

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Новости Португалии

Групповой этап для подопечных Мартинеса был завершен после второго тура. Шесть очков из шести и гарантированное первое место – это дало возможность проверить Мартинесу в третьем раунде группы против Грузии ближайший резерв. Эксперимент был неудачным.

Поражение грузинам выделяется из всех четырех встреч португальцев отрицательным результатом, но и статус этого матча для Роналду и Ко имел другое значение. Как мы увидели на этом турнире (и убедились лично), мотивация, характер и психологические установки очень сильно влияют на итоговый счет.

Со словенцами в плей-офф уже было интереснее. Но впереди был очень большой минус: Криштиану Роналду. Из всего уважения к одному из величайших футболистов во всей истории, но минуты после 60 он был уже лишним на поле. И нереализованный пенальти – это как испорченная вишенка на этом не слишком вкусном торте (хотя и Облаку стоит отдать должное). Можно было и вообще вылететь, но Диогу Кошта подтвердил, что он действительно самый дорогой голкипер мира. Португалия прошла в 1/4, но с громким скрипом.

Кадры номинальных хозяев

Основное время матча против Словении португальцы сыграли без предупреждений. Лишь Канселу получил желтую на 107 минуте – первую для себя на этом турнире (а позже Роберто Мартинес). Поэтому дисквалификаций нет, да и лазарет пуст.

Новости Франции

Один из начальных претендентов на титул прошел в четвертьфинал благодаря двум автоголам и точному удару с пенальти. Звучит комически, верно? А с другой стороны – французы не пропустили ни одного гола в матчах с Австрией, Нидерландами и Бельгией. И только Левандовский с 11 метров огорчил Меньяна, который на этом турнире выглядит достаточно мощно.

Пять очков в групповом этапе позволили французам финишировать на втором месте, что отправило их в более тяжелую сетку. Вместо борьбы с турками и нидерландцами теперь путевку в полуфинал после победы над Бельгией нужно добывать с португальцами.

Своих соседей – бельгийцев – тоже удалось пройти благодаря автоголу. Французы 20 раз пробили по воротам соперника, два из которых были заблокированы и еще 16 – мимо цели. Трудно на что-то надеяться, кроме действительно автогола. Да и вообще тяжело было смотреть на тот матч нейтральному болельщику. Однако факт является фактом: Франция сыграет в четвертьфинале.

Кадры номинальных гостей

Дешам не имел такой возможности, как Мартинес, прибегать к ротации в третьем туре. Поэтому все четыре тура играет основной состав с определенными корректировками. Один из этих футболистов – Адриен Рабио – в крайних двух поединках получил по желтой и не сыграет сегодня из-за дисквалификации. Все остальные – в строю.

Последние пять матчей Португалии и Франции

Последние пять встреч хозяев

01.07. Португалия – Словения 0:0 (пен. 3:0) (Евро-2024)

26.06. Грузия – Португалия 2:0 (Евро-2024)

22.06. Турция – Португалия 0:3 (Евро-2024)

18.06. Португалия – Чехия 2:1 (Евро-2024)

11.06. Португалия – Ирландия 3:0 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

01.07. Франция – Бельгия 1:0 (Евро-2024)

25.06. Франция – Польша 1:1 (Евро-2024)

21.06. Нидерланды – Франция 0:0 (Евро-2024)

17.06. Австрия – Франция 0:1 (Евро-2024)

09.06. Франция – Канада 0:0 (ТМ)

Последние пять личных встреч между соперниками

23.06.21. Португалия – Франция 2:2 (Евро-2020)

14.11.20. Португалия – Франция 0:1 (Лига наций)

11.10.20. Франция – Португалия 0:0 (Лига наций)

10.07.16. Португалия – Франция 1:0 (после д. ч.) (Финал Евро-2016)

04.09.15. Португалия – Франция 0:1 (ТМ)

Цифры и факты

Команды встречаются на третьем Чемпионате Европы. В двух предыдущих случаях в основное время была ничья.

По данным аналитического портала Transfermarkt только Англия (1,52 млрд евро) дороже этих двух команд. Франция идет второй (1,23 млрд), а Португалия – третьей (1,05 млрд).

Мбаппе еще не забивал в ворота Португалии, Роналду дважды отмечался против Франции (оба – с пенальти в прошлом Евро).

Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Франция

3.40 3.10 2.50 Узнать больше ​​​​​​​

Прогноз матча Португалия – Франция от UA-Football

Готовы к сухому поединку на результат? По крайней мере, он обещает таковым быть. Команды это подтвердили в предыдущих встречах: следующий раунд больше всего. Поэтому риска будет мало, даже когда будут уступать в счете. Да и оборонительные линии и голкиперы у обоих коллективов приличные. Прогноз: Тотал меньше 2 (Кф 2,1).

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