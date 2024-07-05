Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа высказался о Международной боксерской федерации (IBF), которая приняла решение отдать титул Александра Усика британцу Даниэлю Дюбуа. Джошуа 21 сентября проведет бой с Дюбуа.

«Все закономерно, ведь IBF продолжает придерживаться своих принципов и правил. Организация навязывает свои условия, а у Александра Усика… у него реванш с Тайсоном Фьюри.

Дюбуа теперь чемпион мира, а я выхожу на бой как претендент на титул. Менеджеры упорно работали над организацией этого боя. Это не будет бой за вакантный титул, ведь я буду претендентом на чемпионский пояс IBF», – сказал Джошуа.

Ранее экс-чемпион мира возмутился решением забрать титул у Усика и отдать Дюбуа.

sport.ua