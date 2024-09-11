«Что ты, мой толстый друг?» Усик обратился к Фьюри и дал ему совет

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Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) обратился к британцу Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Что ты там тайцев бьешь, йо-майо? Давай маску надевай и беги. Конечно, таких малых бьешь. Что ты, мой толстый друг? Надеюсь, у тебя все хорошо».

В обращении Усик ссылается на видео, в котором Тайсон Фьюри ударом ногой сбил тайского боксера с ног.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua