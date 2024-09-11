Элбон: В Баку хорошие возможности для обгона

В Williams с оптимизмом ждут начала уик-энда в Баку…



Алекс Элбон: «В Баку нас ждёт первый уличный этап после множества стационарных трасс. У трассы в Баку хороший ритм, я отлично с ней знаком и с удовольствием готовлюсь к этапу.

С нетерпением жду возможности протестировать обновлённую машину на трассе другого типа, оценить её работу в разных условиях. Обычно эта гонка получается интересной и непредсказуемой, с хорошими возможностями для обгонов, которые мы надеемся использовать в этот уик-энд».



Франко Колапинто: «Я впервые буду гоняться в Баку и должен многому научиться. Эта трасса сильно отличается от Монцы, выезд на городские улицы за рулём Формулы 1 станет интересным испытанием.

Я серьёзно готовился к этому уик-энду и постараюсь спокойно отработать сессию за сессией, чтобы понять трассу и больше узнать о машине. Будем надеяться на еще один позитивный уик-энд для меня и команды».

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