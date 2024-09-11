Любляна. Соболева не смогла выйти в четвертьфинал соревнований

Анастасия Соболева завершила выступление на турнире WTA 125 в Словении
Любляна, Словения • 9-15 сентября • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Марина Бассольс Рибера (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) 6:7(6), 0:6
В первом сете Соболева упустила преимущество, ведя со счётом 5:3, а на тай-брейке украинка была впереди 6-2, нереализовав четыре сетбола.
Сегодня Анастасия играла за свой второй четвертьфинал на турнирах WTA 125. В августе ей удалось дойти до полуфинала на соревнованиях в Барранкилье.
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