Экс-защитник Прометея Агада перешел в российский клуб

Нигериец был одним из лидеров украинского клуба, выступавшего в ЛЭБЛ и Еврокубке, на протяжении двух сезонов

Нигерийский защитник Калеб Агада, два года карьеры посвятивший украинскому Прометею, решил продолжить карьеру в россии и подписался за баскетбольный клуб автодор из саратова.

Агада — разыгрывающий защитник, присоединившийся к Прометею летом 2022 года. Прошлым летом он был продлен еще на сезон. Игрок сборной Нигерии был одним из лидеров команды, которая дважды подряд выигрывала Латвийско-Эстонскую баскетбольную лигу и участвовала в плей-офф Еврокубка.

Напомним, в прошлом сезоне Прометей выступал в разных турнирах разными командами. Дублирующим составом (исключительно из украинских игроков) клуб заявился в Высшую лигу Украины и легко ее выиграл, добившись выхода в Суперлигу FAVBET по спортивному принципу.

По окончании сезона руководство клуба решило сосредоточиться на украинской Суперлиге. Как было объявлено, основу команды составят украинские игроки, которые выступали в Высшей лиге. При этом Прометей не будет в следующем сезоне выступать в европейских турнирах, а игроки, которые базировались в Риге, сейчас открыты для предложений других команд.

В июне президент СК Прометей Владимир Дубинский сообщал, что баскетбольный Прометей на 100% продолжит свое существование, а волейбольный Прометей — на 99%.

Но уже в августе Дубинский заявил, что клуб и его спортивная академия прекращают свое существование из-за давления правоохранительных органов. Также Дубинский сообщил о сложении с себя полномочий президенту ПВЛУ и вице-президента ФВУ. Позднее исполнительный директор СК Прометей Дмитрий Палийчук подтвердил, что клуб прекращает свое существование.

Источник