Ли Карсли – о Кейне: Нам очень повезло, что он есть

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Новый временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о нападающем национальной команды Харри Кейне.

"Нам очень повезло, что он есть. Кейн точно показал себя в сборной так, как я видел, как он выступал за "Баварию" в этом сезоне. Харри выглядит очень мотивированным".