Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром

Все решится 19 ноября

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Тиране Албания и Чехия не определили сильнейшего (0:0). Матч был равный, только во владении мячом гости имели преимущество (57%).

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Гости сохраняют первую позицию в квартете B1. "Орлы" делят вторую строчку с грузинами. Соперники обменялись минимальными победами со счетом 1:0, но у "крестоносцев" положительная разница забитых и пропущенных, поэтому они на втором месте.

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В последнем туре, который сыграют во вторник, Чехия будет принимать Грузию, а "орлы" снова проведут домашний поединок – теперь уже против Украины.

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