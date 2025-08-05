Люк де Йонг стал игроком «Порту»: секретный трансфер

Неожиданным и секретным трансфером может похвастаться португальский клуб «Порту», который подписал контракт с нидерландским нападающим Люком де Йонгом. Эта информация была опубликована пресс-службой клуба, ставшей неожиданностью для футбольных специалистов, включая известного журналиста Фабрицио Романо. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

36-летний Люк де Йонг подписал контракт с «Порту», который рассчитан на один год. Футболист присоединился к клубу в статусе свободного агента, после того как покинул «ПСВ», где он был на контракте в последние несколько лет. До этого де Йонг также выступал за каталонскую «Барселону». С приходом нового игрока клуб укрепил свою атаку, надеясь на его опыт и результативность.

Операция по скрытности трансфера

Стоит отметить, что «Порту» провел целую спецоперацию, чтобы скрыть переход де Йонга от общественности. В целях минимизации рисков утечек информации клуб зарегистрировал игрока как пополнение в свою гандбольную команду для прохождения медицинского осмотра. Этот шаг позволил «Порту» избежать лишнего внимания и сохранить тайну сделки до официального объявления.

Результаты де Йонга

Люк де Йонг продолжает быть важным игроком для своей команды, и в минувшем сезоне он сыграл 47 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 13 результативных передач. Его результативность и опыт в крупных европейских лигах делают его ценным дополнением для «Порту». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро, что вполне соответствует его профессиональному уровню.

Напомним, мы также писали про анонс и прогноз матча «Динамо» – «Пафос».