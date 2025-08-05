Вторая ракетка Украины, Марта Костюк (WTA 28), завершила свое выступление на турнире WTA 1000 в Монреале, Канада, досрочно. В 1/4 финала украинка встретилась с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (WTA 12). После того как Костюк проиграла первый сет и уступила три гейма во втором, она приняла решение снять себя с матча. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В матче 1/4 финала Марта Костюк не смогла продолжить борьбу из-за проблем с запястьем правой руки. После того как результат первого сета стал 1:6, а во втором счёт стал 1:2 в пользу Рыбакиной, украинка решила не рисковать и снялась с игры. Костюк отметила, что проблемы с запястьем помешали ей продолжать поединок, несмотря на усилия, которые она прилагала для того, чтобы вернуться в игру.

Для Костюк этот матч был четвертым очным противостоянием с Рыбакиной. Ранее в личных встречах казахстанская теннисистка вела с результатом 2:1, и этот матч добавил еще одну победу в её копилку, теперь счёт стал 3:1 в её пользу.

Несмотря на досрочное завершение матча, для Костюк этот турнир в Монреале был успешным. Она достигла четвертьфинала на Открытом чемпионате Канады, что стало её лучшим результатом на данном турнире. На пути к 1/4 финала украинка одержала три победы: над Маркетой Вондроушовой, Дарьей Касаткиной и Маккартни Кесслер. Для Мартой это также было значительное достижение, так как она прервала свою неудачную серию из шести матчей без побед.

Что дальше для Рыбакиной?

Елена Рыбакина продолжит борьбу за титул в полуфинале. Её соперницами будут либо Виктория Мбоко, либо Джессика Бузас Манейро. Кому из них удастся бросить вызов Рыбакиной в полуфинале, покажет время.

Напомним, мы также писали о том, как выступила Свитолина в четвертьфинале Монреаля.