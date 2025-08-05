Шкендия – Карабах: прогноз на матч квалификации ЛЧ

5 августа 2025 года состоится поединок 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Шкендия примет Карабах на Эколог Арена. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Этот поединок обещает стать важным шагом для обеих команд на пути к групповому этапу турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Шкендия

Футбольный клуб Шкендия, основанный в конце 70-х годов прошлого века, стал известен только после обретения независимости Северной Македонии. Несмотря на отсутствие статуса грандов на национальном уровне, команда смогла выиграть титул чемпиона в 2011 году и добавить еще четыре титула с тех пор. Последний успех пришел в прошлом сезоне, когда команда завоевала еще один титул и несколько кубков Северной Македонии.

В этой квалификации Шкендия уже успела приятно удивить болельщиков. Первоначально, команда столкнулась с трудностями в матче с валлийским Нью-Сэйнтс, победив лишь благодаря автоголу в экстра-тайме. Но дальше клуб продолжил свою успешную серию, выбив из турнира амбициозный ФКСБ, обыграв их в Бухаресте в волевой манере с итоговым счётом 2:1.

Карабах

Карабах, несмотря на свою молодость, с каждым годом наращивает силу. В последние десятилетия команда стала доминировать в Азербайджане, подобно парижскому ПСЖ, выигрывая большинство титулов, за исключением редких случаев, как в 2022 году, когда Нефтчи вырвался на первое место. В прошлом сезоне Карабах обогнал ближайшего преследователя, Зирю, на 15 очков.

Для тренера Гурбанова и его команды всегда приоритетом были еврокубки. Этот сезон начал Карабах уверенно, обыграв кризисный Шелбурн. На выезде команда одержала победу с разгромным счётом 3:0, а дома, хотя и ограничились автоголом, все равно вырвали уверенную победу.

Статистика личных встреч

Это будет первый поединок между Шкендией и Карабахом на международной арене, так как обе команды до сих пор не пересекались в турнирах УЕФА. Ожидается, что встреча будет крайне напряженной, учитывая амбиции обеих сторон.

Прогноз

По мнению букмекерских контор, фаворитом матча является Карабах. Учитывая их опыт в еврокубках и победы в последних играх, гости из Азербайджана должны уверенно взять верх в этом поединке и решить все вопросы уже на выезде, не повторив ошибок предыдущих соперников.

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