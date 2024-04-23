Убивал даже Уайт: Арсенал уничтожил Челси в «украинском дерби» в АПЛ

Фото: Premier League (X)

Арсенал дома обыграл Челси в перенесенном матче 29 тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) из футбола сезона-2023/24.

Поединок завершился со счетом 5:0.

«Канониры» открыли счет на 5-й минуте игры. Леандро Тросард после острой передачи Деклана Райса расстрелял ворота «синих».

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Удвоили преимущество хозяева в начале второй половины игры. Мяч на свой счет записал защитник Бен Уайт (2:0).

Впоследствии дублем отличился Кай Гаверц, а на 70-й минуте Уайт установил окончательный счет в матче (5:0).

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Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начал матч с первых минут и был заменен на 66-й минуте. Для него это была 36 игра в сезоне во всех турнирах. На счету вингера — 6 голов и 2 ассиста.

Со своей стороны украинский представитель Арсенала Александр Зинченко появился на 72-й минуте. Это было его первое появление на поле за последние две игры «канониров».

Чемпионат Англии — АПЛ 29 тур, 23 апреля

Арсенал — Челси 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 4 Троссард, 2:0 — 52 Вайт, 3:0 — 57 Гаверц , 4:0 — 65 Гаверц, 5:0 — 70 Уайт

Победа позволила Арсеналу увеличить отрыв от второго Ливерпуля на 3 очка, правда, у мерсисайдцев одна игра в запасе. Челси с 47 очками в активе остался на 9-й строчке.

Накануне подопечные Маурисио Почеттино уступили Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии.

Раньше мы сообщали, что Арсенал может подписать играл ;на позицию Зинченко.

champion.com.ua