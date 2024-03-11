Лунин получил среднюю оценку за матч против Сельты

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Вратарь Реала Андрей Лунин получил среднюю оценку за выступление в поединке против Сельты (4:0) в 28 туре испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает аналитический. портал SofaScore.

Голкипер отыграл весь матч, отстоял на ноль и получил 7,3 балла. Украинец сделал 1 сейв, 32 прикосновения к мячу и 23 точных передачи с 27 (85%). Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл 22 матча за Реал во всех турнирах, оформив 10 сухих игр.

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Напередодні Барселона обіграла Мальорку, асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, а Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе.

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